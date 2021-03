Inovatívna Európska únia? Hmmmmm

Európske rakety s európskymi kozmonautmi lietajú do vesmíru. EU dobýva Mars. A má aj najinovatívnejšie technológie, najlepšie univerzity aj najvýkonnejšie počítače. Technologickými lídrami sú firmy z EU. Alebo je to "trochu" inak?

„ najkonkurencieschopnejšia a najdynamickejšia znalostná ekonomika na svete ,

schopná udržateľného hospodárskeho rastu s viac a lepšími pracovnými miestami

a s väčšou sociálnou súdržnosťou.“ (hlavný cieľ Lisabonskej stratégie EU 2000-2010)

Vesmír

Čo spája nasledovné slová, známe z nedávneho dobývania vesmíru: SpaceX, Crew Dragon, Falcon a Falcon Heavy, Perseverance, Amal, Tchien-wen, Čchang-e ? Asi to, že ani jedno nie je názvom projektu Európskej únie.

Zatiaľ čo USA, Čína a dokonca Spojené arabské emiráty (!) dobývajú Mars, projekt Ruska a EU (teda ani len projekt samotnej EU) odložili z dôvodu technických problémov až na rok 2022.

„Bude se postupně inovovat, nově hodnotit a nově úkolovat... Zřídit společný výzkumný

a inovační prostor... popohnat transfer technologií a inovací... zvýšit produktivitu a inovační činnost...“ (Správa o Lisabonskej stratégii EU, tzv. Wim Kokova správa, 2004)

Na jednej strane Čína chystá vlastnú vesmírnu stanicu, lieta k Mesiacu a Marsu, SpaceX plánuje kolonizovať Mars (a pracuje dokonca aj na zákonodarstve Marsu), Rusko testuje nové rakety, NASA pristála na planétke.

A na strane druhej vystupuje EU ako minoritný spolúčastník alebo nanajvýš ako jeden zo subdodávateľov. Ten kontrast je neprehliadnuteľný. Únii zostávajú najmä plány a trochu nechcený sarkazmus v podobe náboru zdravotne znevýhodnených astronautov...

„Díky společným investicím do inovací a výzkumu vzniká řada evropských „Silicon Valleys“

(Bílá kniha EK 2007 o budoucnosti Evropy v roce 2025)

Iste, vesmír (Mars, Mesiac...) nemusí byť všetko. Avšak aj v „blízkom“ vesmíre EU zaostáva. Zatiaľ čo Čina už pracuje na 6G internete a Amazon a SpaceX súťažia o vesmírny internet, o EU projektoch je počuť pomenej.

Vojenské inovatívne technológie bývajú často predchodcom inovácií v civilnom sektore. Avšak keď sa dozvedáme o testovaní laseru, hypersonických zbraniach, vývoji stíhačiek najnovšej generácie, vojenských družiciach či superrakete, tak zistíme, že o EU sa píše (ehm) opäť málo.

„Komisia navrhla iniciatívu Únia inovácií (...) Je prvou ucelenou komplexnou stratégiou

pre inovácie... Európa by sa vďaka tomu mala stať lídrom v oblasti špičkovej vedy...“

(Všeobecná správa týkajúca sa činnosti Európskej únie, Brusel, 2010)

Univerzity

No dobre, tak by sme mohli mať aspoň najlepšie univerzity, to by mala byť liaheň technologických inovácií. Nájsť EU univerzity na prvých priečkach rôznych hodnotení univerzít (napr. tu, tu alebo tu) však nie je ľahká úloha. Ani spojitosť EU univerzít s laureátmi Nobelovej ceny nepoteší.

„Európske partnerstvá v oblasti inovácií pristupujú po novom k urýchleniu

inovatívnych riešení špecifických spoločenských problémov, mobilizujú zúčastnené

strany v rámci celého reťazca výskumu, vývoja a inovácií.“

(Všeobecná správa týkajúca sa činnosti Európskej únie, Brusel, 2012)

Technologickí lídri

A čo technologickí, inovatívni a internetoví lídri? Ani tam to nie je veselý pohľad. Európsky Google, Facebook, Amazon, Tesla, Apple, Samsung sa nie a nie objaviť. Dokonca aj nádejná technologická eurohviezda zhasla.

V oblasti superpočítačov je možné nájsť isté zastúpenie EU krajín, avšak v oblasti kvantových počítačov je to výrazne horšie (prvý nám postaví IBM).

„nový ukazovateľ inovačných výstupov na určenie referenčných hodnôt

vnútroštátnych politík zameraných na inovácie a monitorovanie výkonnosti EÚ..., inovačná výkonnosť EÚ sa z roka na rok zlepšuje...“ (Súhrnná správa o činnosti Európskej únie 2013)

Inovácie v doprave

Keď sa pozrieme na inovácie v doprave a čítame o prototype maglevu, shinkanzenu, náporovom supermotore, hyperloope, či renesancii nadzvukového lietania – priveľa zmienok o EU prototypoch nenájdeme. Tak snáď aspoň oprášený plán na transeurópsky expres...

A čo ďalej? Ešte napríklad objavovanie samotnej Zeme – boj o Arktídu, technologické rekordy, položenie dátového kábla okolo Afriky či patenty. Ešteže sme si vytvorili aspoň kategóriu „patentov zelených technológii“, tam EU zatiaľ víťazí.

„Prispôsobujeme sa aj dynamickej premene v celosvetovom meradle,

takže tento inovačný dynamizmus musíme podporovať

na európskej úrovni.“ (Správa o stave Únie 2013)

EU je lídrom

Ak sa nechceme pozerať na realitu čisto pesimistickým pohľadom, určite nájdeme oblasti, kde EU je (a bude) lídrom. Frázy a floskuly (citáty z eurodokumetov sú len malou výstražnou ochutnávkou) a najmä regulácie napr. aj ohlasované líderstvo v digitálnej regulácii.

Keď už nemáme byť lídrami medzi priekopníkmi vo vesmíre, doprave, či internete, nech sme aspoň v niečom celosvetovo dôležití („o budúcnosti internetu sa bude rozhodovať v Európskej únii“)...

„...nová stratégia pre priemyselnú politiku, ktorú dnes predkladáme, pomôže

našim priemyselným odvetviam zachovať si náskok alebo sa stať jedničkou z hľadiska

inovácií, digitalizácie a dekarbonizácie.“ (Správa o stave Únie 2017)

Klasik by povedal, že by to bolo veľmi veselé, keby to nebolo také smutné.

Neurobili sme niekde hrubé chyby, ktoré sa nám môžu strašne vypomstiť?

A ako dlho sa ešte budeme tváriť, že takto je to v (potemkinovskom) poriadku a že sa vlastne nič nebezpečné nedeje?

„Nová európska generácia: konať rýchlo a budovať, čo pretrvá

Pred nami sú dve významné transformácie: ekologická a digitálna. (...)

Líderstvo tejto dvojakej transformácie v meniacom sa svete je hnacou silou

Európskej komisie. (...) Potrebujeme, aby európske inovácie a technológie

boli konkurencieschopné v celosvetovom meradle.“ (Ursula von der Leyenová, EK 2020, zdroj)



