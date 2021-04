Projekt „EuroGoogle“ (ako sa vyrábal európsky Google)

Často sa stane, že prelomový projekt akéhokoľvek priekopníka skrachuje. Keď sa však do "výroby inovácie“ pustia štátni či únijní politici a úradníci, dopadá to „ako vždy“.

Príbeh vývoja a „výroby“ európskeho Googlu stačí prerozprávať formou citátov z dobovej „tlače“ a ihneď pochopíme, čo presne sa stalo a prečo.

Projekt Quaero - September 2005 (zdroj)

Francúzsky prezident Jacques Chirac osobne vyjadril podporu vývoju európskeho vyhľadávača, ktorý by sa mal stať hlavným konkurentom pre služby ako Yahoo alebo Google.

Projekt nesúci názov Quaero počíta s vytvorením „francúzsko-nemeckého multimediálneho vyhľadávacieho enginu pre internet“...(to) je súčasťou stratégie boja proti dominancii amerických internetových firiem (...) pri vývoji budú využívané dostupné vedecké a technologické kapacity v Nemecku i Francúzsku.

Google sa musí obávať - Január 2006 (zdroj)

Google sa musí obávať konkurencie z Európy

...ako prioritu ho zdôraznil aj francúzsky prezident (... v) novoročnom prejave hovoril o nutnosti dobehnúť USA v technologickom pokroku a jedným z najdôležitých krokov je aj uvedenie vyhľadávača konkurujúceho americkým gigantom Google a Yahoo.

Quaero vzišiel z iniciatívy Francúzska a Nemecka. Okrem vlád a štátnych inštitúcií ho podporujú aj veľké spoločnosti (Thomson, France Telecom a Deutsche Telecom). Na projekte sa zúčastňuje aj viacero technologických spoločností (...) výskumných inštitúcií (...) a niekoľko poskytovateľov obsahu (...)

Vyhľadávač Quaero pritom nie je zďaleka jedinou iniciatívou na zbavenie sa technologickej závislosti na Spojených štátoch amerických. Len v decembri napríklad bol vypustený prvý satelit pripravovaného európskeho navigačného systému Galileo, ktorý úplne nahradí v súčasnosti aj v Európe používaný americký vojenský navigačný systém GPS.

Nemecký Theseus? - December 2006 (zdroj)

Evropský vyhledávač se rozpadá

Ambiciózní francouzsko-německý projekt evropského vyhledávače Quaero, který měl pokořit americkou konkurenci, dostává první trhliny. (...) Německo upřednostní vlastní projekt Theseus.

Měl to být ukázkový evropský projekt - Január 2007 (zdroj)

Quaero (v latině "hledám")... Měl to být ukázkový evropský projekt: Německo s Francií plánovaly vytvoření internetového vyhledávače, který by zdařile soutěžil s americkým Googlem.

Teď se věci mění. Německo, které pracuje na vlastní internetové službě Theseus, v úterý potvrdilo, že se rozhodlo projekt Quaero opustit. Je to konec projektu? Francie tvrdí, že nikoli. Chce nápad dotáhnout, možná s pomocí fondů EU. Touží následovat úspěšný kalifornský příběh jménem Google. "Budeme pokračovat“ (mluvčí pařížské Agentury pro průmyslovou inovaci)



Vyhledávač Quaero dobře ilustruje i jinou věc: podobné evropské iniciativy jsou do velké míry odrazem osobních politických ambicí, racionální ekonomické kalkulace ustupují do pozadí. (...) Uvedené projekty mají jedno společné: jsou velmi nákladné, náročné na složitou administrativu a postrádají zřetelné komerční opodstatnění.

Někteří Francouzi jsou ale přesvědčeni o pravém opaku (...) Konkurence se rozšíří a internetu to jen prospěje... Investice měly dosáhnout v průběhu pěti let jedné až dvou miliard eur.

Rozdávanie EU peňazí - Marec 2008 (zdroj)

V Európe má so štátnou pomocou vzniknúť konkurent internetovému koncernu Google. Francúzsko dnes získalo povolenie Európskej komisie dať 99 miliónov EUR niekoľkým spoločnostiam...

EK uviedla, že vláda môže podporiť francúzsku technologickú skupinu (...). Z projektu totiž môže profitovať európsky výskum (... ) Financovanie projektu by v najbližších piatich rokoch malo dosiahnuť 199 miliónov EUR, pričom o málo menej ako polovicu poskytne francúzsky štát. (...) EK vlani povolila nemeckej vláde, aby dala 120 miliónov EUR na nemeckú časť projektu s názvom Theseus. Tieto peniaze získajú spoločnosti, ako je Siemens, SAP, Deutsche Thomson...



Pochybnosti - Marec 2008 (zdroj)

Produkt s názvem Quaero (doména www.quaero.com je bohužel zcela obsazena Američany) se má stát Evropským a plně konkurenceschopným řešením vyhledávače na starém kontinentu a alternativou k rozpínavosti zámořského obra. Hurá.

Evropou obchází strašidlo Googlu, a Francie s požehnáním Papeže – v tomto případě reprezentovaného bruselskou komisí – se mu rozhodla čelit. Státem dotovaný Quaero snad brzy vyrazí na bílém koni do boje. Ehm.

(...) politika by měla být záležitostí profesionálů. Ale po projektech typu Galileo (zbytečný), ATV (drahý, opožděný a bez návaznosti na CTV (...) či Quaero začínám mít dojem, že naši zastupitelé v nadnárodním celku, a zejména tamější byrokracie profesionály nejsou. Udělejme s tím něco! Nebo chcete mít svůj povinně výchozí Eurogoogle?

Koniec - December 2013 (zdroj)

Projekt sa skončil 31. decembra 2013.

Nie, to ešte nie je koniec.

Predĺženie - August 2016 (zdroj)

Potřebuje Evropa vlastní vyhledávač? Tvůrci evropské alternativy k vyhledávači od společnosti Google tvrdí, že určitě. Daří se jim dokonce získávat prostředky z evropského rozpočtu.

„V Rusku máte jako alternativu Yadex, jiné vyhledávače v Jižní Koreji, Číně a Japonsku, nějaké jsou dokonce v Jižní Americe a v USA,“ uvedl tvůrce evropského vyhledavače Qwant pro časopis Horizon, který vydává Evropská komise.

Evropská exekutiva podpořila tento projekt z rámcového programu pro podporu vědy a inovací Horizont 2020. Prostřednictvím nástroje InnovFin do něho vložila 25 milionů eur s vyhlídkou, že nakonec osloví širší publikum. (...) Qwant zapadá i do dalších předpokladů na získání veřejných financí (...)

Spomienka - Jún 2017 (zdroj)

Před více než deseti lety naplánovala (EK) vznik konkurenčního evropského vyhledávače Quaero. (...) Quaero dostalo několik dotací od Evropské komise a francouzské vlády — celkem asi za čtvrt miliardy eur.



To ešte stále nie je koniec...



EuroFacebook? - Apríl 2019 (zdroj)

líder liberálov Guy Verhofstadt (...) navrhuje, ako zatočiť s Facebookom: „Potrebujeme európsky Facebook, to je najefektívnejšie riešenie."

A nový príbeh môže začať.



Poznámka (len pre istotu): "Protestný hlas nemusí znamenať hlas proti EU" (Sme 2019)

